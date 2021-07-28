Мотор Ферстаппена «пережил» аварию на Гран-при Великобритании
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» сможет дальше использовать силовую установку, находившуюся на болиде Макса Ферстаппена во время столкновения голландца с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании. Двигатель «Хонды» сумел «пережить» столкновение с отбойником.
«Хонда дала зелёный свет насчёт двигателя. Его можно использовать дальше. Это означает, что нам не нужно опасаться, что в какой-то момент мы получим штраф на стартовой решётке», — заявил советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в интервью F1-Insider.
За сезон каждый гонщик Формулы-1 имеет право использовать лишь три силовые установки (и лишь два экземпляра некоторых её элементов). Превышение лимита на элементы приводит к потере позиций на старте гонки.
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