В «Ред Булл» хотят, чтобы штраф Хэмилтона лишил его победы или привёл к дисквалификации

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал решение команды подать апелляцию на решение стюардов оштрафовать Льюиса Хэмилтона лишь на десять секунд за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Великобритании. «Ред Булл» пообещал предоставить новые факты, которые стюарды не учли при первичном расследовании аварии.



«Мы предоставим новые факты, которые ещё не были доступны в момент остановки гонки. К тому же тогда мы были сконцентрированы на том, чтобы узнать состояние Макса. Эти факты будут представлены, и мы надеемся, что это приведёт к переоценке эпизода.



Мы всегда придерживались мнения, что штраф для Хэмилтона был слишком мягким. Соответствующим будет штраф, который лишит Льюиса победы. Проезд по пит-лейну или дисквалификация на следующую гонку — что-то в таком духе», — заявил Марко в интервью RTL.