В «Ред Булл» хотят, чтобы штраф Хэмилтона лишил его победы или привёл к дисквалификации

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал решение команды подать апелляцию на решение стюардов оштрафовать Льюиса Хэмилтона лишь на десять секунд за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Великобритании. «Ред Булл» пообещал предоставить новые факты, которые стюарды не учли при первичном расследовании аварии.
«Мы предоставим новые факты, которые ещё не были доступны в момент остановки гонки. К тому же тогда мы были сконцентрированы на том, чтобы узнать состояние Макса. Эти факты будут представлены, и мы надеемся, что это приведёт к переоценке эпизода.
Мы всегда придерживались мнения, что штраф для Хэмилтона был слишком мягким. Соответствующим будет штраф, который лишит Льюиса победы. Проезд по пит-лейну или дисквалификация на следующую гонку — что-то в таком духе», — заявил Марко в интервью RTL.
- 28 июля 2021
-
17:15
-
17:02
-
16:43
-
16:28
-
14:19
-
11:41
-
10:20
-
09:17
-
00:31
- 27 июля 2021
-
23:36
-
22:24
-
21:37
-
20:34
-
19:13
-
17:42
-
16:52
-
16:42
-
16:09
-
13:54
-
12:30
-
11:22
-
10:32
-
09:25
-
00:14
-
00:04
- 26 июля 2021
-
23:02
-
22:01
-
20:59
-
19:52
-
18:22
-
17:28
-
17:05
-
16:16
-
15:43
-
14:02