Расселл: спринт приносит пользу только парням, у которых была плохая квалификация
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Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл признался, что ему не слишком понравился первый опыт использования спринтерской гонки в уик-энде Формулы-1. После восьмого места в квалификации Расселл финишировал в спринте девятым, а из-за штрафа начал главную гонку Гран-при 12-м.
«Я считаю, что спринтерская гонка приносит пользу только парням, у которых была плохая квалификация. Она просто возвращает всех обратно — согласно их истинной скорости. Так что это лишь делает воскресенья более предсказуемыми.
Похоже, по воскресеньям мы откатываемся назад. Не думаю, что это из-за того, что мы плохо выполняем свою работу в воскресенье. Это просто потому, что мы отлично работаем в квалификациях», — приводит слова Расселла RaceFans.
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