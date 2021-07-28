Финальную проверку двигателя Ферстаппена проведут в пятницу на Гран-при Венгрии
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Инженеры «Хонды», давшие добро на дальнейшее использование двигателя с болида Макса Ферстаппена после аварии на Гран-при Великобритании, окончательно оценят состояние силовой установки во время первой пятничной тренировки Гран-при Венгрии. Практика на «Хунгароринге» позволит получить все данные о том, как работает двигатель после столь серьёзного инцидента.
«Силовой блок был отправлен в Сакуру. Мы заменили определённые детали, как то позволено правилами, без срывания пломб ФИА. Мы используем двигатель в пятницу, чтобы полноценно протестировать его на трассе, а после этого у нас должна быть более ясная картина насчёт того, можно ли использовать этот двигатель в гонках», — приводит заявление «Хонды» портал The Race.
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