Деймон Хилл сравнил сражение Ферстаппена и Хэмилтона с противостоянием Шумахера и Сенны

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл сравнил противостояние Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена со сражением Михаэля Шумахера и Айртона Сенны в начале 1994 года.



«Конфликт между Льюисом и Максом создал в Формуле-1 очень взрывоопасную ситуацию. Это противостояние можно назвать сменой эпох в чемпионате. Хэмилтон приближается к концу своей карьеры, в то время как Макс будет выступать ещё долго и, разумеется, он хочет выигрывать титулы. Льюис знает, что он ещё не превзошёл последний рекорд Михаэля Шумахера, и не хочет от этого отказываться. Макс же попробует его остановить.



Что-то подобное мы могли видеть в 1994-м, когда за Айртоном Сенной пришёл Михаэль Шумахер. Круто добиться подобного доминирования, но рано или поздно найдётся тот, кто сможет бросить вам вызов, а время будет уже против вас. В такой ситуации сложнее всего смириться с наступлением новой эпохи и сложить свои полномочия», — приводит слова Хилла GPBlog.