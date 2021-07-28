Расселл заявил, что готов бороться с Хэмилтоном

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл заявил, что он готов перейти в сильную команду, чтобы начать бороться с лучшими гонщиками, включая Льюиса Хэмилтона.



«Я на сто прцоентов готов сесть за руль самой быстрой машины и сделать следующий шаг в своей карьере. С каждой гонкой я чувствую, что я всё больше готов к этому. Я уверен в себе и знаю, на что я способен. Я готов бороться с лучшими. Всю свою карьеру в младших формулах я боролся с Максом Ферстаппеном, Ландо Норрисом и остальными. Единственный, с кем я ещё не боролся — Льюис Хэмилтон. Он — лучший из всех. Но для того, чтобы стать лучшим, нужно опережать лучших. Это единственный путь», — приводит слова Джорджа Расселла RTL.

По слухам, в следующем году Расселл может занять место Валттери Боттаса в «Мерседесе».