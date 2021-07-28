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Главный гоночный инженер «Хааса» рассказал о плюсах работы с Миком Шумахером

Главный гоночный инженер «Хааса» рассказал о плюсах работы с Миком Шумахером
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Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу признал, что команде идёт на пользу работа с Миком Шумахером.

«Нам всем с самого начала было ясно, что он полностью открыт для всех идей. Если мы предложим ему пойти в каком-либо направлении, он будет рад попробовать это, даже если не согласен с мнением. Будь то настройки, стиль пилотирования, работа на одном круге или длинной дистанции. Он всегда будет рад попробовать что-то новое.

Это даёт нам очень важные данные. Независимо от того, работает это или нет, в любом случае он это сделает, чтобы дать нам обратную связь. Ярким примером является ситуация в Баку, где мы столкнулись с проблемой с машиной. Он был расстроен и недоволен машиной. Но даже в этой ситуации он оставался очень спокойным, конструктивным, дал нам потрясающую обратную связь. Такой вид работы полезен для всех», — приводит слова Комацу Motorsport.

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