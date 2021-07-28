Расселл: мой переход в «Ред Булл» невозможен

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл однозначно опроверг слухи о своём возможном переходе в «Ред Булл» в 2022 году.
«Мой переход в «Ред Булл» невозможен. Как я уже говорил, я гонщик «Мерседеса», эта компания поддерживала меня на протяжении всей карьеры, дала мне все возможности, пока я был совсем молод. Конечно, мне приятно слышать, что во мне заинтересованы другие команды, но я предан «Мерседесу».
Я — человек «Мерседеса». Это моя машина, мой бренд. Уверен, что в следующем году буду пилотировать машину «Мерседеса», но пока не знаю, какого цвета она будет», — цитирует Джорджа Расселла RTL.
Расселл считается основным кандидатом на замену Валттери Боттаса в составе «Мерседеса». В случае, если Тото Вольф примет решение оставить Боттаса в команде, Расселл, вероятно, останется в «Уильямсе».
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