Серей Карякин подал документы на участие в выборах в заксобрание Свердловской области

Победитель ралли-марафона «Дакар» 2017 года Сергей Карякин сообщил, что официально подал документы на участие в выборах в законодательное собрание Свердловской области.



«Вчера подал документы на участие в выборах в Законодательное собрание Свердловской области.

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Друзья, я теперь официально — кандидат в депутаты. Напомню, что более 12.5 тысяч человек проголосовали за меня на предварительном голосовании. Это лучший результат в Свердловской области, я очень горжусь этим и дорожу вашим доверием.

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Мы продолжаем масштабную работу — я познакомился со многими интересными людьми, узнал много нового и отчётливо понимаю, что впереди огромный пласт работы, который надо двигать! Теперь выходим на финишную прямую — Выборы 19 сентября.

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Сейчас моя команда добровольцев активно собирает наказы жителей — их мнения и пожелания станут основой для народной программы, которую мы сейчас формируем!

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Только вперёд! Вместе мы сможем больше!», — написал Карякин в своём «инстаграме».

Выборы в свердловское заксобрание состоятся 19 сентября.