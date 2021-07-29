Голландский гонщик команды Формулы-Е «Мерседес» Ник де Врис прокомментировал слухи о своём возможном переходе в «Уильямс».



«Я счастлив выступать в Формуле-Е. Я доволен тем, что у меня есть на данный момент. Конечно, у нас были сложные уик-энды, но это часть большой игры. Что касается слухов о моём переходе в „Уильямс“, то СМИ любят спекуляции. Как я уже говорил, вы, ребята, всегда знаете больше меня, так что спасибо, что сообщили мне об этом.



Что касается решений в моей карьере, то никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. Даже если вы в хорошем положении, сложно сказать, что принесёт тебе грядущий день. Нет никакой уверенности, так что я могу просто сосредоточиться на своих выступлениях в гонках. Я счастлив здесь и не понимаю, откуда у журналистов больше информации, чем у меня», — приводит слова де Вриса WTF1.