Жене: Алонсо заслуживал два титула в составе «Феррари». Это изменило бы его историю в Ф-1
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Бывший гонщик Формулы-1 и тест-пилот «Феррари» Марк Жене считает, что Фернандо Алонсо был достоин заоевать титулы в 2010 и 2012 годах в составе итальянской команды.
«Мы в „Феррари“ знали, что он заслуживал те два титула. Они могли быть проиграны из-за факторов, которые не были под контролем Фернандо. Это грустно, потому что эти титулы могли бы изменить историю Алонсо в Формуле-1 и „Феррари“. Ему много лет обещали, что у него будет хорошая машина, но этого не слуичлось, в результате чего у Фернандо закончилось терпение.
В жизни нет незаменимых. Пилоты и чемпионы уходят, а бренд остается. Мы выигрываем и проигрываем, но нет ничего важнее „Феррари“ в Формуле-1. Это философия — команда всегда важнее пилотов», — приводит слова Марка Жене DAZN.
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