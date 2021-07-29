Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал жителей Венгрии поддержать права ЛГБТ-сообщества на референдуме.



«Всем в этой прекрасной стране Венгрии. Впереди Гран-при в этой стране и я хотел бы выразить поддержку всем пострадавшим от закона правительства против ЛГБТ-сообщества. Для власти недопустимо, трсливо и ошибочно принимать такой закон. Каждый достоин свободы быть собой, независимо от того, кого он любит и как себя идентифицирует.



Я призываю народ Венгрии проголосовать на предстоящем референдуме по защите прав ЛГБТ, им как никогда нужна ваша поддержка. Пожалуйста, проявите любовь к окружающим, потому что именно любовь всегда побеждает. Шлю вам позитив», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».



Ранее венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.

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