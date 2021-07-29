Феттель поддержал ЛГБТ-сообщество, надев кроссовки с радужным флагом

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества во время уик-энда в Венгрии. Немецкий гонщик надел кроссовки с радужной вставкой в поддержку меньшинств.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Мэтта Бишопа.
Ранее Льюис Хэмилтон призвал жителей Венгрии поддержать права ЛГБТ-сообщества на референдуме.
ВВ начале июля венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет.
Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг» пройдёт с 30 июля по 1 августа.
После десяти гонок сезона лидерство в чемпионате мира удерживает Макс Ферстаппен, на восемь очков опережающий Льюиса Хэмилтона. Гран-при Венгрии станет последней гонкой перед летним перерывом в Формуле-1.
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