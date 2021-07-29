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Мазепин прокомментировал слухи об ухудшившихся отношениях с Шумахером

Мазепин прокомментировал слухи об ухудшившихся отношениях с Шумахером
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал предположения, согласно которым в последнее время его отношения с Миком Шумахером стали хуже.

«Вы подобрали правильное слово — слухи. Люди, которые говорят такие вещи, почти во всех случаях никак не связаны с командой, не находятся внутри неё. Как бы мы с Миком ни хотели победить друг друга во внутрикомандной борьбе, важно не забывать, что мы — два гонщика, которые работают на команду, чтобы она показывала хорошие результаты. Никакие трения мы себе позволить не можем, у нас максимально продуктивные, хорошие рабочие отношения — для того, чтобы помочь команде добиться результатов, которых она, как я считаю, заслуживает», — приводит слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

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