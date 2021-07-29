Ферстаппен объяснил, почему Хэмилтон должен был получить более суровый штраф

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вновь высказался об инциденте с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании. По мнению Ферстаппена, Хэмилтон должен был получить более суровый штраф.



«Конечно, я испытываю только отрицательные эмоции после произошедшего. Но мы продолжаем бороться за победу в чемпионате. Я, по крайней мере, собираюсь сделать всё возможное, чтобы победить. Мне не кажется, что наказание было соразмерным. По сути, с гонки был устранён главный соперник. Нельзя не упомянуть скорость, которую мы демонстрируем на наших машинах: мы на много миль опережаем команды, занимающие третье место. В обычных условиях мы легко создаём задел в 40–50 секунд, поэтому 10-секундный штраф ничего не значит. Вот почему я и считаю, что наказание должно было быть более суровым.



Я дал ему место, а затем просто начал расширять траекторию для входа в поворот. Когда совершаешь движение с внутренней стороны, как и сделал Льюис, а затем не отступаешь, ожидая, что сможешь двигаться с той же скоростью и под тем углом, что и я снаружи, то, конечно, столкновения не избежать. Я нахожусь снаружи и расширяю траекторию для входа в поворот, не ожидая, что он пойдёт до конца и его просто снесёт в зад моей машины. Думаю, в той ситуации я мало что мог сделать», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.

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