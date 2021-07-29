Хэмилтон: повторись ситуация с Ферстаппеном, действовал бы точно так же

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что в случае повторения ситуации, произошедшей на Гран-при Великобритании с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, он не стал бы ничего менять в своих действиях при проведении обгонного манёвра. В начале гонки Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись. В результате Макс врезался в ограждения и не смог продолжить гонку, а после случившегося голландца отвезли в больницу.



«Что касается обгона, то и в следующий раз я поступлю точно так же. Я пересматривал и анализировал свои действия. С учётом всего моего опыта, которого у меня накопилось немало, могу сказать, что менять бы я ничего не стал», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Хэмилтон, однако, отказался объяснять разницу между обгоном в борьбе с Ферстаппеном и обгоном в конце гонки, когда ему удалось опередить пилота «Феррари Шарля Леклера в борьбе за лидерство.

«Я определённо мог бы объяснить эту разницу, но не собираюсь этого делать. Я участвую в гонках вот уже минимум 20 лет и знаю, как нужно проходить повороты и совершать обгоны. Поэтому не собираюсь тратить силы на подобные разговоры. Но, конечно, многим будет сложно принять это», — сказал Льюис.