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Источник: апелляция «Ред Булл» на штраф Хэмилтона отклонена

Источник: апелляция «Ред Булл» на штраф Хэмилтона отклонена
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По данным журналиста голландского издания De Telegraaf Эрика ван Харена, стюарды Гран-при Великобритании после изучения свежих доводов со стороны «Ред Булл» приняли решение не открывать новое расследование столкновения между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на первом круге гонки. Таким образом, в силе останется прежний десятисекундный штраф, который не помешал британцу выиграть гонку.

«Инцидент Ферстаппен/Хэмилтон не получит продолжения. Стюарды после запроса «Ред Булл» пришли к выводу, что нет никаких существенных дополнительных доказательств для более сурового наказания Льюиса Хэмилтона», — написал ван Харен в своём «твиттер-аккаунте».

На данный момент официальной информации со стороны Международной автомобильной федерации не поступало.

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