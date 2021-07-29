Апелляция «Ред Булл» на штраф Хэмилтона официально отклонена

Международная автомобильная федерация официально подтвердила, что стюарды Гран-при Великобритании после изучения свежих доводов со стороны «Ред Булл» приняли решение не открывать новое расследование столкновения между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на первом круге гонки. Таким образом, в силе останется прежний десятисекундный штраф, который не помешал британцу выиграть гонку.



«Ред Булл» представил стюардам письмо и несколько вложений со слайдами, на которых демонстрировались траектории Ферстаппена и Хэмилтона, созданные согласно данным GPS. Для сравнения приводились слайды траекторий Хэмилтона и Леклера на 50-м круге гонки. Также были приложены слайды с симуляцией первого круга Хэмилтона в симуляторе и во время шинных тестов Ф-1 после Гран-при.



Стюарды в ответ отметили, что эти слайды не являются новыми данными, а лишь иным отображением данных, которые были доступны судьям в момент принятия решения.