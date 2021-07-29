В «Мерседесе» обвинили «Ред Булл» в попытке очернить доброе имя Хэмилтона

В «Мерседесе» отреагировали на решение стюардов Гран-при Великобритании отклонить апелляцию «Ред Булл» на штраф пилота команды Льюиса Хэмилтона. О сохранении прежней меры наказания стало известно сегодня, 29 июля, когда международная автомобильная федерация официально подтвердила, что стюарды Гран-при Великобритании после изучения свежих доводов со стороны «Ред Булл» постановили не открывать новое расследование столкновения между Максом Ферстаппеном и Хэмилтоном на первом круге гонки.



«Мы надеемся, что это решение не только завершит споры по поводу этого инцидента, но и положит конец согласованной попытке топ-менеджмента «Ред Булл» очернить доброе имя Льюиса Хэмилтона. Мы с нетерпением ждём соревнований в эти выходные и продолжения нашей упорной борьбы за победу в чемпионате», — говорится в заявлении «Мерседеса».

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