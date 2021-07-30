Феттель: победив Михаэля Шумахера, Алонсо сделал невозможное

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель комплиментарно высказался о гонщике «Альпин» Фернандо Алонсо. По мнению Феттеля, Алонсо делал невозможное, когда побеждал легендарного Михаэля Шумахера.



«В первой гонке после возвращения Фернандо в этом году у нас была борьба колесо в колесо. В такие моменты я улыбался, сидя кабине, потому что ожидал ещё много всего интересного.



Мне всегда нравилось соревноваться с Фернандо. Он выиграл здесь в 2003 году (на Гран-при Венгрии. — Прим. «Чемпионата»). Ту гонку я смотрел по телевизору и прекрасно помню её до сих пор. Его талант неоспорим, а достижения в этом спорте колоссальны. А ещё он сделал невозможное, как мне казалось, — победил Михаэля Шумахера. Михаэля было невозможно победить. Так по крайней мере думал я, когда рос. Но Фернандо это удавалось.

У него такая долгая карьера, он выступал на самых разных машинах. Поэтому, сражаясь с ним, я получаю удовольствие», — приводит слова Феттеля Racingnews365.