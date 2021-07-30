Хэмилтон — о поддержке после оскорблений: впервые в Ф-1 не чувствовал себя одиноким

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о поддержке, которую он получил после расистских оскорблений. Ранее Хэмилтона активно оскорбляли после Гран-при Великобритании, где он столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Британца поддержали многие пилоты и команды Формулы-1, включая «Ред Булл».
«Было здорово получить такую поддержку от моей команды и некоторых пилотов. Впервые я не чувствовал себя одиноким в нашем виде спорта. Все эти годы я участвовал в гонках, но никто ничего не говорил. Очень рад увидеть шаги, которые были предприняты.
Такие оскорбления недопустимы. Но если уж мне приходится их получать, то, по крайней мере, люди должны быть в курсе происходящего, это часть моего путешествия», — цитирует Хэмилтона Motorsport-Magazin.
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