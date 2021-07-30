Ферстаппен: «Ред Булл» ради меня пройдёт через огонь, я выбрал правильную команду

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что инцидент, произошедший во время Гран-при Великобритании, лишь упрочил его веру в команду. В начале гонки Ферстаппен столкнулся с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. В результате голландец врезался в стену и сошёл с дистанции. В дальнейшем «Ред Булл» подавал протест и жёстко критиковал Хэмилтона.

«Я не думаю, что в том эпизоде сделал что-то не так. Я также мог вытолкнуть его в стену.

Все пилоты и руководители команд присылали мне сообщения со словами поддержки, но не глава «Мерседеса». Праздновать успех, когда я находился в больнице, было неправильно. Я бы так никогда не поступил.

Это показывает, какой на самом деле «Мерседес». Если бы была обратная ситуация, меня бы жёстко критиковали, мой отец сказал бы мне то же самое.

Но уже не так важно, что и как. Конечно, я был недоволен произошедшим и я придерживаюсь той же точки зрения.

То, как среагировали в «Ред Булл» на произошедшее, как себя вели, доказывает, что я выбрал правильную команду. Они ради меня пройдут через огонь», — цитирует Ферстаппена GrandPX.