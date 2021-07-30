Вассёр: двигатели «Феррари» значительно уступают моторам «Мерседеса» и «Хонды»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился мнением о двигателе «Феррари», который использует команда. Вассёр признался, что силовые установки других производителей заметно превосходят разработку «Феррари».

«Мы довольны двигателем, который используем, у нас хорошие взаимоотношения с «Феррари». Они поставляют нам двигатели уже долгие годы, мы упорно работаем, чтобы их улучшить. Надеюсь, что в 2022 году добьёмся в этом большого прогресса.

Двигатели «Феррари» на одном уровне с силовыми установками «Рено». Но «Мерседес» и «Хонда» нас значительно обходят.

«Феррари» упорно работает над мотором. В этом сезоне мы сделали большой шаг вперёд, надеемся, что так будет и дальше», — цитирует Вассёра GrandPX.