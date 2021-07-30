Вассёр: двигатели «Феррари» значительно уступают моторам «Мерседеса» и «Хонды»
Поделиться
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился мнением о двигателе «Феррари», который использует команда. Вассёр признался, что силовые установки других производителей заметно превосходят разработку «Феррари».
«Мы довольны двигателем, который используем, у нас хорошие взаимоотношения с «Феррари». Они поставляют нам двигатели уже долгие годы, мы упорно работаем, чтобы их улучшить. Надеюсь, что в 2022 году добьёмся в этом большого прогресса.
Двигатели «Феррари» на одном уровне с силовыми установками «Рено». Но «Мерседес» и «Хонда» нас значительно обходят.
«Феррари» упорно работает над мотором. В этом сезоне мы сделали большой шаг вперёд, надеемся, что так будет и дальше», — цитирует Вассёра GrandPX.
Комментарии
- 30 июля 2021
-
14:06
-
13:41
-
12:55
-
11:33
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
01:04
-
00:52
-
00:12
- 29 июля 2021
-
22:49
-
22:12
-
21:29
-
21:23
-
19:59
-
19:19
-
19:06
-
18:59
-
18:52
-
18:12
-
18:07
-
17:21
-
16:47
-
15:47
-
15:00
-
14:01
-
12:54
-
11:55
-
10:57
-
09:59
-
00:53
- 28 июля 2021
-
23:52
-
22:42
-
21:55
-
20:58
Партнерский контент