Петров — о штрафе Хэмилтона: здесь точно нельзя говорить о дисквалификации

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал решение стюардов не принимать апелляцию «Ред Булл» на штраф Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Великобритании.
«Это было ожидаемо. Думаю, команда «Ред Булл» с помощью видео или телеметрии хотела доказать, что Льюис намеренно въехал в болид Макса с наибольшей скоростью, чем когда-либо. На самом деле в квалификации и в гонке они едут гораздо быстрее, чем в тот момент, когда произошла эта авария.
Я считаю, что это была борьба, в которой Льюис не хотел легко пропускать Макса вперёд. Он просто не попал в апекс и промахнулся — это очевидно. Похожий инцидент был с Леклером, но он попал в апекс и столкновения не произошло.
В борьбе бывает такое, что ты упускаешь момент, где начинается поворот. А входить в него на большой скорости очень сложно, нужна максимальная концентрация, чтобы пройти его максимально эффективно и без проблем. В данной ситуации по видео с онборд-камер и результатам моделирования видно, что Льюис просто промахнулся в повороте. Поэтому я считаю решение ФИА справедливым.
Здесь точно нельзя говорить о дисквалификации, потому что одно дело, когда человек намеренно выбивает соперника с трассы, и это можно доказать и увидеть. И другое дело — когда это просто гоночный инцидент», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».
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