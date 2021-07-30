Феттель использует на Гран-при Венгрии шлем с радужной полосой

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель решил ещё одним образом поддержать ЛГБТ-сообщество во время гоночного уик-энда Гран-при Венгрии Формулы-1. Ранее немецкий гонщик надел кроссовки с радужной вставкой в поддержку меньшинств, а в пятницу утром пресс-служба «Астон Мартин» показала специальный дизайн шлема Феттеля для венгерского этапа: он выполнен в традиционном для Себастьяна стиле, но центральная полоса раскрашена в цвета радуги.
Ранее Льюис Хэмилтон призвал жителей Венгрии поддержать права ЛГБТ-сообщества на референдуме. В начале июля венгерский парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма, среди лиц моложе 18 лет.
Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг» пройдёт с 30 июля по 1 августа.
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