Перед аварией с Хэмилтоном Ферстаппен входил в поворот быстрее, чем в квалификации

Представители немецкой команды «Мерседес» перед рассмотрением апелляции «Ред Булл» на недостаточно серьёзный штраф Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном подготовили собственные заключения касательно инцидента.
По информации Auto Motor und Sport, данные GPS «Мерседеса» показывали, что Ферстаппен входил в поворот «Копс» на скорости, которая была на 1 км/ч быстрее, чем во время его быстрейшего круга в квалификации. Голландец поддерживал такую скорость, хотя пилотировал на более жёстких шинах, а в баках его болида находилось сто килограммов топлива. Подобная скорость Ферстаппена могла говорить о том, что он тоже не предпринял всех мер для избегания аварии с Хэмилтоном.
В конечном счёте аргументы «Мерседеса» не понадобились, потому что судьи решили не открывать новое расследование инцидента.
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