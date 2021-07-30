Вольф считает, что «Ред Булл» спровоцировал оскорбления в адрес Хэмилтона

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что высказывания со стороны представителей «Ред Булл» во многом спровоцировали оскорбления болельщиков в адрес Льюиса Хэмилтона после спорного эпизода в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1, где британец столкнулся с Максом Ферстаппеном.



«Думаю, что сделанные комментарии — без сомнений, вызванные эмоциями, — были направлены против семикратного чемпиона мира. Словам вроде «любительский» не должно быть места, они вызвали лавину комментариев в социальных сетях, серьёзные споры и привели к дальнейшей поляризации. Думаю, мы в нашем спорте должны действовать ровно наоборот. Мы должны всё это деэскалировать», — приводит слова Вольфа F1i.