Херберт предложил «Ред Булл» заменить Переса Боттасом

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок и экс-гонщик Джонни Херберт поделились мнением о ситуации со вторым пилотом «Ред Булл» на следующий сезон. Ранее сообщалось, что руководство команды планирует продлить контракт с Серхио Пересом.

«Думаю, что в «Ред Булл» спрашивают, кого ещё можно задействовать. Они не будут возвращать Гасли, я не думаю. Перес сделал достаточно, чтобы с ним продлили контракт. Но преимущественно из-за того, что больше никого нет.

«Они опробовали вариант с Албоном и Гасли, но решили, что Серхио — более удачный выбор. Но очевидно, что любому рядом с Ферстаппеном будет тяжело», — приводит слова Чандхока GPBlog.

«Я думаю, что можно было бы попытаться подписать Боттаса, если он уйдёт из «Мерседеса». С точки зрения стабильности Боттас — более удачный выбор, мы знаем, что он выигрывал гонки, он может побеждать Льюиса. Это был бы интересный выбор», — заключил Херберт.