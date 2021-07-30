Мазепин прокомментировал прокол колеса и рассказал, что ему с инженерами нужно изменить

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии Формулы-1.



«Это был физически непростой день, но мы проехали много кругов. К сожалению, в дневной сессии у меня был прокол колеса, который не позволил проехать на шинах «софт», но мы сумели компенсировать это очень длинной серией кругов. Хотя это не здорово на трассе, где нельзя обгонять, но мы проехали много кругов, собрали опыт и данные.



С момента уик-энда на Сильверстоуне нам удалось хорошо стабилизировать машину, и очевидно, что на трассе, где быстрее «теряешь» задние шины, как в Сильверстоуне, мы добивались хорошего темпа на длинных сериях. Теперь нам нужно перебалансировать машину, чтобы поднять сцепление на передней оси, и тогда мы будем в порядке», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».