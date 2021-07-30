Хэмилтон: вероятно, я потерял три килограмма, а шины просто таяли!

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал второй результат во второй пятничной тренировке Гран-при Венгрии Формулы-1.



«Сегодня была жара — вероятно, я потерял три килограмма, а шины просто таяли! Приятно видеть нас с Валттери на вершине протоколов, это здорово для команды, и мы можем только прибавлять дальше. Нам ещё есть над чем поработать вечером, чтобы посмотреть, как можно ещё улучшить машину.



Запланировать дождь нельзя, это непредсказуемо, так что нужно просто постараться максимально хорошо подготовить машину, понять шины и настроить болид на сухую квалификацию. Ну а если пойдёт дождь, то так тому и быть. Я настроен оптимистично, потому что определённо думаю, что мы можем улучшить баланс машины. А если мы сделаем это, то должны быть готовы к сражению в субботу и в гонке», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».