Болиды Хэмилтона и Ферстаппена опять едва не столкнулись в Венгрии. Видео

Во время первой тренировки Гран-при Венгрии на пит-лейне едва не столкнулись лидеры чемпионата — Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Видеозапись инцидента была опубликована в «инстаграме» Формулы-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видеозапись можно в «инстаграме» Формулы-1.

Напомним, на Гран-при Великобритании в начале гонки Хэмилтон и Ферстаппен попали в аварию. Столкновение привело к тому, что Ферстаппен врезался в ограждения и не смог продолжить гонку. После случившегося голландца отвезли в больницу. Хэмилтона наказали 10-секундным штрафом. Ранее стало известно, что апелляция «Ред Булл» на санкцию в отношении Хэмилтона была отклонена.