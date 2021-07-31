Себастьян Феттель помог одному из фанатов сделать предложение руки и сердца

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель стал участником того, как один из болельщиков Формулы-1 сделал предложение своей девушке.



Любопытно, что молодой человек, Даниэль Корончи, лично передал Феттелю приглашение на это мероприятие, которое он планировал организовать во время автограф-сессии в четверг на трассе. В письме, которое парень отдал Феттелю в аэропорту, было написано приглашение на предложение руки и сердца для Феттеля.



Феттель немного опоздал на церемонию, однако посетил и даже сделал совместное фото с влюблёнными. Помимо этого, Себастьян написал ответное письмо паре, которое передал им лично.

Даниэль готовил это предложение больше года — пара познакомилась именно на «Хунгароринге» четыре года назад, и их любимым пилотом является именно Себастьян. Однако в 2020 году из-за пандемии все мероприятия с участием болельщиков были отменены, в связи с чем планы по предложению также перенеслись на один год.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.