Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — о МРТ головного мозга: приятно осознавать, что он у меня есть

Ферстаппен — о МРТ головного мозга: приятно осознавать, что он у меня есть
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на шутку своего отца, Йоса. Ранее Йос во время беседы с одним из журналистов сказал, что МРТ, сделанная его сыну, показала, что у него по крайней мере есть мозг.

«Да, приятно осознавать, что он у меня есть», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Total.

Ферстаппен также прокомментировал участие во второй свободной практике Гран-при Венгрии, где он показал третий результат.

«Что касается второй практики, то меня не устроил баланс. Над этим моментом нам нужно будет ещё поработать. Есть моменты, которые нам предстоит исправить», — сказал Макс.

Сегодня, 31 июля, состоится третья свободная практика одиннадцатого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Венгрии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция третьей практики

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021