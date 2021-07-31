Ферстаппен — о МРТ головного мозга: приятно осознавать, что он у меня есть

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на шутку своего отца, Йоса. Ранее Йос во время беседы с одним из журналистов сказал, что МРТ, сделанная его сыну, показала, что у него по крайней мере есть мозг.
«Да, приятно осознавать, что он у меня есть», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Total.
Ферстаппен также прокомментировал участие во второй свободной практике Гран-при Венгрии, где он показал третий результат.
«Что касается второй практики, то меня не устроил баланс. Над этим моментом нам нужно будет ещё поработать. Есть моменты, которые нам предстоит исправить», — сказал Макс.
Сегодня, 31 июля, состоится третья свободная практика одиннадцатого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Венгрии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция третьей практики
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