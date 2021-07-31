«Феррари» пришлось поставить Сайнсу последний «бесплатный» мотор

Инженеры «Феррари» обнаружили проблемы с силовой установкой на болиде испанского пилота команды Карлоса Сайнса. «Скудерия» приняла решение заменить двигатель, и теперь на машине Карлоса стоит уже третий агрегат — последний «бесплатный» на сезон. Если до окончания чемпионата-2021 Сайнсу потребуется четвёртый двигатель, то это обернётся для гонщика штрафом в виде потери минимум десяти позиций на стартовой решётке.



Замена мотора была проведена в пятницу вечером. Ради этого «Феррари» пришлось нарушить режим «комендантского часа», который введён для Ф-1 для гарантии, что у механиков не будет переработок. Для «Феррари» это нарушение стало первым за сезон, всего без штрафов можно нарушить «комендантский час» дважды.



Как отметили представители «Феррари», инженеров не удовлетворили некоторые параметры силовой установки, поэтому она была отправлена в Маранелло на дополнительные проверки.