Марко — о разбившем болид Цуноде: мальчик слишком дикий
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о пилоте «Альфа Таури» Юки Цуноде. Вчера, 30 июля, во время первой тренировки Гран-при Венгрии Юки разбил болид, когда вылетел с трассы и задней частью машины врезался в отбойник.
«Мальчик слишком дикий. Но есть и другие пилоты, которые тоже попадали в аварии — и делали это даже чаще», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Напомним, что квалификация одиннадцатого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Венгрии — проходит в настоящее время. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:
Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция квалификации.
Новость по темеЦунода прокомментировал аварию на тренировке Гран-при Венгрии
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