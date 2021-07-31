Хэмилтона освистали после квалификации. Льюис отреагировал
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Часть болельщиков на трибунах автодрома «Хунгароринг» осталась очень недовольна действиями британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в конце квалификации Гран-при Венгрии. Во время второй попытки на круге выезда из боксов британец специально ехал медленнее, особенно на пит-лейне и на выезде с него, чтобы притормозить находившихся позади Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Мексиканец в итоге не успел пойти на быстрый круг.
Когда Хэмилтон пришёл на телевизионное интервью сразу после завоевания поул-позишен, то многие болельщики освистали Льюиса.
«Если честно, никогда не чувствовал себя так хорошо во время освистывания. Если это как-то и влияет, то только придаёт мне энергии. Так что я не возражаю», — отметил Хэмилтон.
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