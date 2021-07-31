Хорнер прокомментировал поведение Хэмилтона в конце квалификации
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал действия британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в конце квалификации Гран-при Венгрии. В начале второй попытки Хэмилтон блокировал ехавших позади него пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса. В итоге мексиканский гонщик не успел пойти на быстрый круг, а голландец неидеально подготовил шины и остался третьим.
«Это была своего рода беспроигрышная игра. У Льюиса был в запасе чертовски хороший круг, и он просто сохранял положение вещей: он не хотел обеспечить нашим машинам чистую попытку. Но это его право — так поступать, ведь он был впереди на трассе. Для нас это не серьёзная проблема, всё будет решаться завтра», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.
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