Ирина Сидоркова финишировала четвёртой в гонке W Series в Венгрии

Российская гонщица программы «СМП-Рейсинг» Ирина Сидоркова финишировала четвёртой в гонке чемпионата W Series. Россиянка стартовала пятой, но уже на первых кругах вышла на четвёртое место, где и финишировала.



Победу в гонке одержала британская гонщица Джейми Чедвик, второе место у Элис Пауэлл, третьей финишировала испанская гонщица Нереа Марти.



Для россиянки это уже третий очковый финиш в четырёх первых гонках сезона.



Следующий этап чемпионата W Series пройдёт на трассе «Спа-Франкоршам» в конце августа.



W Series. Венгрия. Гонка



1. Джейми Чедвик

2. Элис Пауэлл

3. Нереа Марти

4. Ирина Сидоркова

5. Бейтске Виссер

6. Эмма Кимиляйнен

7. Марта Гарсия

8. Белен Гарсия

9. Бруна Томаселли

10. Джессика Хоукинс