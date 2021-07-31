Шумахер — про аварию: нам не повезло в том, как именно болид врезался в стену

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал свою аварию в третьей тренировке Гран-при Венгрии Формулы-1, из-за последствий которой пилот не смог принять участия в квалификации.



«Ощущения от автомобиля были потрясающими, особенно во второй и третьей тренировках. Нам не повезло в том, как именно болид врезался в стену, потому что весь бок был повреждён, нам нужно было ремонтировать его и заменить — а на это требуется больше времени. Если бы у нас было на пять или десять минут больше, мы бы успели проехать круг — команда проделала отличную работу. Если нам удастся провести чистую гонку и сберечь шины, то у нас может получиться отыграть несколько позиций», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

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