Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шумахер — про аварию: нам не повезло в том, как именно болид врезался в стену

Шумахер — про аварию: нам не повезло в том, как именно болид врезался в стену
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал свою аварию в третьей тренировке Гран-при Венгрии Формулы-1, из-за последствий которой пилот не смог принять участия в квалификации.

«Ощущения от автомобиля были потрясающими, особенно во второй и третьей тренировках. Нам не повезло в том, как именно болид врезался в стену, потому что весь бок был повреждён, нам нужно было ремонтировать его и заменить — а на это требуется больше времени. Если бы у нас было на пять или десять минут больше, мы бы успели проехать круг — команда проделала отличную работу. Если нам удастся провести чистую гонку и сберечь шины, то у нас может получиться отыграть несколько позиций», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021