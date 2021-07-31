Ферстаппен объяснил решение пройти второй сегмент квалификации на «софте»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил решение команды квалифицироваться во втором сегменте квалификации на шинах «софт».



«Конечно, у нас будет другая стартегия, на этих шинах гораздо лучше сцепдение с трассой. Будет очень жарко, поэтому „софт“ не сможет прослужить столько же, сколько „медиум“, но, тем не менее, это даст нам хорошие возможности на старте.



Другие пилоты тоже были на „софте“ и они улучшали времена. Моё время на „медиуме“ было на грани попадания в топ-19, так что мы решили всё же показать результат на „софте“.



Мы не смогли показать такой же результат, как Льюис на „медиуме“, так что выбрали другой путь стратегии, я бы предпочёл стартовать на „софте“. Посмотрим, завтра нам предстоит много атаковать. Здесь тяжело обгонять, поэтому стратегия будет иметь решающее значение.



Приняли ли мы правильное решение? Узнаем завтра после гонки. На данный момент я не могу сказать, верный ли это выбор», — приводит слова Ферстаппена The Race.