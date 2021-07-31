«Это несправедливо». Боттас недоволен болельщиками, освиставшими Хэмилтона

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас не поддержал болельщиков, которые после окончания квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1 освистали Льюиса Хэмилтона за то, что он блокировал пилотов «Ред Булл» на прогревочном круге.



«Я обычно ничего не говорю про такое, не говорю, что я думаю. Но я слышал много свиста в конце квалификации, и я его не понимаю. Я бы хотел чтобы люди задались вопросом насчёт своего собственного поведения, потому что я не думаю, что это справедливо.



Мы как спортсмены выкладываемся по максимуму в спорте, который любим. Льюис проехал потрясающий круг, а после этого его освистали, так что люди должны спросить с самих себя. Это неправильно, это несправедливо, и мы не хотим видеть подобные вещи», — приводит слова Боттаса GPFans.