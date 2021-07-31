Во время гонки Британского автомобильного клуба погиб маршал
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Во время гонки классических автомобилей Британского автомобильного клуба произошла трагедия, сообщает официальный сайт организации. Машина одного из участников заезда после столкновения с другим автомобилем вылетела за пределы трассы, несколько раз перевернулась и врезалась в пост маршалов.
Один из маршалов погиб в результате аварии. состояние гонщика по-прежнему остаётся неизвестным, различные источники сообщили, что пилот был доставлен в больницу в бессознательном состоянии.
Практически сразу после инцидента гонка была остановлена, а вскоре Британский автомобильный клуб выступил с заявлением, что все соревнования, запланированные на 31 июля отменены. Соревнования будут продолжены в воскресенье, 1 августа.
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