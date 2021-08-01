Алонсо поделился мнением о противостоянии Ферстаппена и Хэмилтона

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о противостоянии нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британца Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес», а также поделился ожиданиями от гонки Гран-при Венгрии.

«Макс — совсем молодой парень, который сражается с настоящей легендой, с чемпионом. Он не британец, а потому ему всегда будет тяжелее.

Что касается гонки, то думаю, в самом её начале будет жарко. Поэтому нам нужно быть осторожными — всякое может случиться. Знаю, что Макс будет стартовать на «софте», а Льюис — на «медиуме». За ними будут Перес, Гасли, а также Норрис и Леклер, которые очень хорошо умеют стартовать. Нужно будет не терять концентрации и извлекать выгоду там, где можно», — приводит слова Алонсо RaceFans.