Хаугер выиграл третью гонку Формулы-3 в Венгрии, Смоляр — шестой

На венгерской трассе «Хунгароринг» завершилась третья гонка четвёртого этапа Формулы-3. Победителем заезда стал Деннис Хаугер. Вторым финишировал Артур Леклер. Замкнул тройку лучших Джек Дуэн.



Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и команды «АРТ» Александр Смоляр пришёл к финишу на шестой позиции.

Формула-3. «Хунгароринг». Третья гонка



1. Деннис Хаугер («Према») — 20 кругов

2. Артур Леклер («Према») +1,3

3. Джек Дуэн («Трайдент») +2,2

4. Давид Шумахер («Трайдент») +2,7

5. Клемент Новалак(«Йенцер») +3,2

6. Александр Смоляр «(АРТ») +3,4

7. Фредерик Вести(«АРТ») +3,6

8. Оливер Колдуэлл («Према») +4,9

9. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +5,2

10. Логан Сарджент («Харроуз») +5,4

11. Лоренцо Коломбо («Кампос») 5,9