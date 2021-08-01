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Хаугер выиграл третью гонку Формулы-3 в Венгрии, Смоляр — шестой

Хаугер выиграл третью гонку Формулы-3 в Венгрии, Смоляр — шестой
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На венгерской трассе «Хунгароринг» завершилась третья гонка четвёртого этапа Формулы-3. Победителем заезда стал Деннис Хаугер. Вторым финишировал Артур Леклер. Замкнул тройку лучших Джек Дуэн.

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и команды «АРТ» Александр Смоляр пришёл к финишу на шестой позиции.

Формула-3. «Хунгароринг». Третья гонка

1. Деннис Хаугер («Према») — 20 кругов
2. Артур Леклер («Према») +1,3
3. Джек Дуэн («Трайдент») +2,2
4. Давид Шумахер («Трайдент») +2,7
5. Клемент Новалак(«Йенцер») +3,2
6. Александр Смоляр «(АРТ») +3,4
7. Фредерик Вести(«АРТ») +3,6
8. Оливер Колдуэлл («Према») +4,9
9. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +5,2
10. Логан Сарджент («Харроуз») +5,4
11. Лоренцо Коломбо («Кампос») 5,9

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