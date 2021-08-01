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На машине Макса Ферстаппена всё-таки заменили двигатель

На машине Макса Ферстаппена всё-таки заменили двигатель
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Инженеры «Хонды» приняли решение заменить силовую установку на автомобиле голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена после квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1. Ферстаппен использовал двигатель, уцелевший в аварии на Гран-при Великобритании, но протяжении всего гоночного уик-энда в Венгрии, однако в гонке поедет на уже третьем по счёту моторе в нынешнем сезоне.

«Во время проверок после квалификации мы заметили кое-что в силовой установке Мкса, что могло бы развиться в ходе уик-энда. Вероятно, это является последствием аварии в Сильверстоуне. Поэтому мы заменили двигатель на новую силовую установку той же спецификации. Согласно регламенту, Максу позволено стартовать с его третьей позиции на решётке без штрафа», — гласит заявление «Хонды».

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