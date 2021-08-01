Ньюи считает, что «Мерседес» сумел поднять мощность двигателя

Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи предположил, что секрет повышения скорости «Мерседеса» на последних Гран-при связан не только с новинками, установленными на немецкие болиды, но и с возросшей мощностью силовой установки.



«Мы используем ту же мощность, что и прежде. «Мерседес», должно быть, нашёл в последнее время больше киловатт», — приводит слова Ньюи Auto Motor und Sport.



Ранее в ходе сезона-2021 «Мерседес» задавался вопросом насчёт возросшей мощности силовой установки «Хонды», после того как клиенты японской компании получили вторые двигатели. Представители «Хонды» и «Ред Булл» объяснили повышение мощности возросшей надёжностью моторов, которая позволила эксплуатировать силовые установки в более мощных режимах.

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