Стали известны серьёзные травмы, которые заработал резервист «Уильямса» Эйткен в аварии

Резервный гонщик «Уильямса» Джек Эйткен получил довольно серьёзные повреждения в серьёзной аварии в гонке «24 часа Спа». Британец заработал перелом ключицы, перелом позвонка (он остаётся стабильным) и очень небольшой ушиб лёгкого. В настоящий момент Эйткен находится в больнице.



«Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в последние часы. Учитывая всё произошедшее, я в порядке, мне весьма повезло. Жаль за своих напарников, ведь мы не смогли бороться дальше, и за других участников. Теперь я нацеливаюсь на то, чтобы вернуться в Великобританию и начать восстановление, чтобы быстро вернуться в машину. Уверен, что благодаря людям вокруг меня я справлюсь», — отметил Эйткен в официальном пресс-релизе.