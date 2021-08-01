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Стали известны серьёзные травмы, которые заработал резервист «Уильямса» Эйткен в аварии

Стали известны серьёзные травмы, которые заработал резервист «Уильямса» Эйткен в аварии
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Резервный гонщик «Уильямса» Джек Эйткен получил довольно серьёзные повреждения в серьёзной аварии в гонке «24 часа Спа». Британец заработал перелом ключицы, перелом позвонка (он остаётся стабильным) и очень небольшой ушиб лёгкого. В настоящий момент Эйткен находится в больнице.

«Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в последние часы. Учитывая всё произошедшее, я в порядке, мне весьма повезло. Жаль за своих напарников, ведь мы не смогли бороться дальше, и за других участников. Теперь я нацеливаюсь на то, чтобы вернуться в Великобританию и начать восстановление, чтобы быстро вернуться в машину. Уверен, что благодаря людям вокруг меня я справлюсь», — отметил Эйткен в официальном пресс-релизе.

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