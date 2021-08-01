Мазепин высказался об аварии Мика Шумахера в третьей тренировке Гран-при Венгрии
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал аварию, в которую угодил его напарник Мик Шумахер во время третьей тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1. Из-за её последствий Мик не сумел принять участия в квалификации.
«Не скрою, если скажу, что сейчас приходится удивиться даже обычному ветру или потере сцепления — эти шины такие неумолимые. Все допускают ошибки. Это совершенно нормально», — приводит слова Никиты Мазепина GrandPX.news.
Мазепин по итогам квалификации стал 19-м. Поул-позицию завоевал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Второй результат продемонстрировал его напарник Валттери Боттас. Третий результат показал нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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