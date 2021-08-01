Серхио Перес: очевидно, что Боттас допустил большую ошибку

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес возложил вину за аварию на Гран-при Венгрии на гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. Заезд был остановлен красными флагами из-за аварии, которую спровоцировал Боттиас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в пилота «Макларена» Ландо Норриса. После этого его болид отбросило в машину Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». Пострадал в этой аварии и Перес, который в итоге сошёл.
«Думаю, что Боттас потерял управление болидом. Сперва мне показалось, что там был виноват Ландо, но теперь очевидно, что Боттас допустил большую ошибку и выкинул нас всех из гонки.
Это очень обидно, скорее всего, мы ещё и потеряли двигатель. Я не знаю, что сказать. Это была большая ошибка», — цитирует Переса Sky Sports.
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