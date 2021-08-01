Джордж Расселл расплакался на интервью после гонки

Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл расплакался во время интервью после Гран-при Венгрии. Расселл занял девятое место по итогам гонки и заработал первые очки за британскую команду.

«Я так рад за всех и не могу подобрать слов. Это была невероятная гонка. Последний отрезок гонки был, вероятно, лучшим за всю мою карьеру. Я боролся как сумасшедший, Мне пришлось отбиваться от Дэниэля Риккардо и Макса Ферстаппена.

Я очень рад за всех, последние два с половиной года для меня и три с половиной года для команды были очень трудными. Мы действительно заслужили эти очки. Николас Латифи тоже молодец. Сегодня мы показали максимально возможный для нас результат», — сказал Расселл.

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На Гран-при Венгрии произошла крупная авария уже в первом круге. Валттери Боттас из «Мерседеса» столкнулся с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. В итоге победу на Гран-при одержал пилот «Альпин» Эстебан Окон. Николас Латифи и Джордж Рассел заняли восьмое и девятое место соответственно.